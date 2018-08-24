ФСБ задержала торговавшего самодельными бомбами жителя Крыма

В Сакском районе задержали местного жителя, торговавшего самодельной взрывчаткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в доме у крымчанина сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли компоненты для изготовления СВУ с многочисленными поражающими элементами.

«Установлено, что 25-летний крымчанин изготовил и продал самодельное взрывное устройство. Его общая масса составила более 900 граммов», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Кроме того, Киевский районный суд Симферополя принял решение заключить жителя Сакского района под стражу на два месяца.

Сакский район, Леонид Маковецкий

Сакский район. Другие новости 24.08.18

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