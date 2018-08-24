СБУ заявила о ликвидации агентурной сети Кремля

Служба безопасности Украины отчиталась об очередной победе в борьбе с Россией: согласно официальному заявлению ведомства в августе были заблокированы восемь «кремлёвских информационных агентов», которые, якобы, «по указанию российских спецслужб» вели подрывную деятельность в украинских соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агентурная Сеть, по утверждению СБУ, действовала в Одессе, Николаевской, Херсонской, Черкасской и Житомирской областях: подозреваемые размещали в соцсетях материалы, призывающие «к нарушению территориальной целостности Украины», а а также в поддержку ДНР и ЛНР.

«Агитаторы, которых финансировали российские кураторы, получали задания активизировать антиукраинскую пропаганду именно накануне Дня независимости и столетия возобновления государственности», – подчеркивают в ведомстве.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.08.18

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