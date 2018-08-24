В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние дни августа на полуострове будет жарко и сухо: днем столбики термометров могут подниматься до +35, при этом до середины следующей недели дождей синоптики не прогнозируют. Зато ветер будет не слабый – до 12 метров в секунду.

Поэтому возможно самовозгорание сухой травы и лесной подстилки, а также быстрое распространение огня, возникшего естественным путем или по вине человека.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до 29 августа.

Симферополь, Артем Рокотов

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