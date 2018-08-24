Севастопольцы живут богаче прочих крымчан: разница в среднедушевых доходах соседей составляет 4 тыс рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о доходах населения Крыма и Севастополя на душу населения – то есть речь идет не только о зарплате, но и о других источниках доходов – пенсиях, пособиях, легальном приработке, разделенных на всех членов семьи. В целом денег стало чуть больше.

Для крымчан апрель был более доходным, чем богатый на праздники май (среднедушевой доход составил соответственно 23 и 21 тыс руб), но в среднем за II квартал вышло 22 тыс 890 руб, за полугодие – 20 тыс 710 руб.

Среднедушевые денежные доходы населения Севастополя выше, чем у прочих жителей полуострова.. Объясняется это, прежде всего тем, что в городе, где базируется Черноморский флот, больше военных пенсионеров, чья пенсия превышает обычное пособие по старости. Напомним, в Севастополе 114 тыс пенсионеров, во всеми остальном Крыму – 584 тыс.

Во II квартале среднедушевые доходы севастопольцев тоже немного подросли и составили 25 тыс 781 руб, в целом за первое полугодие – 24 тыс 673 руб.

Сравнивать эти данные с прошлым годом не совсем корректно из-за того, что год назад все пенсионеры вместо индексации получили равную единовременную выплату – 5 тыс руб. Но даже с ее учетом доходы выросли везде.

Симферополь, Ольга Картошина

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