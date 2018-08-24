На Украине угрожают убить 50 человек за вынесенный в Крыму приговор

Украинские экстремисты намерены убить полсотни граждан России, чтобы отомстить за вынесенное в Крыму решение суда по делу Александра Костенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Костенко был признан виновным в нападении на крымских сотрудников «Беркута» во время массовых беспорядков в Киеве в 2014 году, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия. Приговор Киевский районный суд Симферополя вынес еще в 2015 году: Костенко отправили в исправительную колонию общего режима на четыре года и два месяца, но впоследствии срок был сокращен. В августе 2018 года он освободился из тюрьмы и, по сведениям украинских СМИ, вернулся в «Незалежную».

По версии Следственного комитета РФ, «Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко» – экстремисты из запрещенной в России организации «Правый Сектор», входящие в подразделение «Центральный национальный суд ПС», «во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц» в мае 2018 года составили так называемый приговор.

«В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора», – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В Следственном комитете действия экстремистов квалифицировали как приготовление к совершению убийств. По словам Петренко, в ближайшее время будут вынесены постановления по обвинению бывшего главаря «Правого сектора», депутата Верховной рады Дмитрия Яроша и его сторонников, причастных к вынесению «приговора». Их планируют объявить в международный розыск.

Отметим, что гособвинителем в деле Костенко была экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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