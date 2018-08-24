Итоги незалежности: экс-президент Украины назвал сограждан холуями

За годы незалежности украинцы превратились из просвещенного народа в холуев. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 августа на Украине отмечается День независимости. В этот день в 1991 года, после попытки государственного переворота в СССР, на внеочередной сессии Верховного Совета Украинской ССР был утвержден «Акт провозглашения независимости Украины». Первым президентом «Незалежной» стал Леонид Кравчук.

«Я не подозревал, что через 27 лет на Украине сложится такая ситуация: будет такая бедность, такая коррупция – заявил накануне 27-ой годовщины тез событий. – Уровень образованности украинского народа был наивысшим в Советском Союзе. На тысячу населения тогда образованных людей было девятьсот с хвостиком. Образованных, то есть имевших среднее и высшее образование. Это несравнимо большой показатель даже с развитой Европой. Я тогда думал, что, когда придет свобода выбора, они немедленно подставят свои плечи и начнут творить новую политическую жизнь. Но большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями. Они начали исполнять заказы, служить неправдой тем, кто их нанял на эту службу».

Добавим, что сегодня президент Порошенко на военном параде в честь Дня Независимости заявил, что Украина разрывает «все узы с Российской империей», Советским Союзом и российской церковью. И объявил «задание поколения»: «Сделать независимость необратимой, Украину – сильной и великой, без единой перспективы возвращения в зону российского влияния».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.08.18

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