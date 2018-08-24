В Крым приедут звезды мировой сцены

Несмотря на санкции, введенные в отношении Крыма США и Евросоюзом, а также угрозы Украины, зарубежные артисты продолжают ездить на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре пройдет масштабный Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма – Дворцы Санкт-Петербурга», в котором примут участие лучшие музыканты и солисты России, Италии, Франции, Австралии, Армении.

На протяжении двух недель, в разгар бархатного сезона, на площадках Ливадийского, Массандровского, Воронцовского дворцов, в Ялтинском театре имени Чехова, в замке «Ласточкино гнездо», а также на других уникальных исторических площадках выступят выдающиеся звезды европейской и российской сцены.

Италию представят аккордеонист-виртуоз Симоне Занкини; один из лучших саксофонистов современности Федерико Мондельчи; звезда театра Ла Скала, дирижер Джузеппе Саббатини; один из известнейших теноров, ученик Лучано Паваротти Дарио ди Виетри; Кьяра Таиджи – сопрано, любимая певица Папы Римского, примадонна итальянской оперной сцены, солистка миланского «Ла Скала», и блистательная сопрано Клаудиа Павоне; единственный в мире Итальянский оркестр саксофонов.

Из Франции приедет потомок великой династии, скрипач Франсуа Пино Бенуа; из Армении – уникальный лирико-драматический тенор Хачатур Бадалян; из Австралии – роскошное сопрано Элеонор Лайонс.

Фестиваль будет проходить в Крыму с 5 по 20 сентября.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 24.08.18

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