Украинские пограничники бегут в Крым за гражданством РФ и новой работой

Сотрудники Госпогранслужбы Украины увольняются и переезжают в Крым, надеясь стать российскими военными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», миграцию украинских пограничников на полуостров отслеживают в разведке ДНР.

«В настоящее время 23-й Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ укомплектован личным составом всего на 74%. За 2018 год под различными предлогами уволилось больше 80 пограничников. При этом 67 из уволившихся переехали в российский Крым и подали документы на получение российского гражданства, чтобы впоследствии поступить на службу в погранвойска РФ», – цитирует «Донецкое агентство новостей» заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, украинские пограничники недовольны условиями социальной защиты, которые предлагают в Госпогранслужбе, и считают, что в российских войсках оказываемая поддержка куда лучше.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.08.18

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