«С вантузом наперевес»: на Украине оценили военный парад, призванный напугать Россию

Военный парад, организованный в Киеве в честь Дня независимости Украины, не впечатлил ни специалистов, ни рядовых украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый масштабный за всю историю Украины парад, призванный напугать Россию и поднять патриотический дух украинцев, длился, по сути, 20 минут: по Крещатику прошли иностранные военные и некоторые образцы техники. Из обещанных новинок журналисты зафиксировали только пушки «Богдана» да самолет Ан-178, который до сих пор летал только во время испытаний или на международных выставках.

Эксперты, наблюдавшие за парадом назвали ВСУ армией позавчерашнего дня:

«Стремление маршировать под барабаны, что-то демонстрировать, называть агрессором Россию, – все это свойства достаточно низкопотребного уровня украинской пропаганды. С военной точки зрения Украина – абсолютный нуль. Она может только проводить карательные операции против собственного народа, чем она и занимается на востоке страны, но по уровню технического оснащения это армия позавчерашнего дня», – цитирует «Политнавигатор» главный редактор российского журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, отметивший что на Крещатике демонстрировалось в основном старое советское вооружение, оставшееся на Украине с советских времен: «Это то, что осталось нераспроданным за 20 с лишним лет независимости. А так называемые новые виды оружия – это муляжи, которые находятся на самой первоначальной стадии разработки. Эта разработка никогда не будет доведена до конца, потому что у Украины нет на это ни мозгов, ни денег, – резюмировал эксперт. – Поэтому сегодняшний парад – это такое военно-цирковое шоу во главе с Порошенко».

Не оценили торжества и украинские эксперты: «Количество зрителей на параде четко показало, что люди думают про эту власть. Поэтому следующий парад Порошенко будет принимать на своей вилле в Испании, – заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. – А маршировать перед ним будет семья в тогах, как на фреске, и местные садовник с сантехником. С садовыми ножницами и вантузом наперевес...»

Добавим, что самими обсуждаемыми в прессе и соцсетях событиями парада стали двое военнослужащих, упавшие во время мероприятия в обморок.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.08.18

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