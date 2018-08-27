Лидер Pink Floyd обвинил США в развале Украины

Лидер легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в разжигании конфликтов по всему миру вообще и на Украине в частности, а также высказался по крымскому вопросу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 августа Уотрес выступит в Москве. Накануне этого события он встретился с российскими журналистами и обсудил не только свою музыкальную жизнь, но и события в мире.

«Атака на Скрипалей – это чушь, понятно даже человеку с одним полушарием. Но у многих отсутствует даже одно полушарие, и поэтому они верят в этот абсурд! Я бы хотел всему миру заявить: «Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?» То же самое можно сказать и по поводу Украины, – заявил Уотрес. – Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США в 2011-2013 годах – прим. НД) во всем виновата, она всё это организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно. Однако у американцев это хорошо получается, и люди им верят, потому они контролируют прессу и могут выкручивать ситуацию так, как им выгодно.

Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна».

По словам музыканта, именно США повинны в том, что Крым ушел из Украины в Россию:

«Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия, – цитируют Уотреса «Известия». – Но что я хочу сказать, так это что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений. Они постоянно их нарушают и заявляют, что могут делать всё, что захотят. Такая позиция меня просто пугает, потому что когда-нибудь это просто убьет нас всех».

Легендарный рокер уверен, что единственная причина всех войн – деньги.

«Люди, которые получают выгоду от войны, – психи и социопаты без чувства сопереживания, – утверждает он. – Они не понимают, что удовольствие в жизни заключается в способности любить друг друга, а не в способности друг друга убивать».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 24.08.18

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