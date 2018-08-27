Промышленники решили засудить губернатора Севастополя

Руководство частного судоремонтного завода «Южный Севастополь» намерено засудить губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на предприятии решили подать иск из-за высказываний главы города на заседании Совета предпринимателей города: тогда Овсянников назвал руководителей завода мошенниками.

Напомним, «Южный Севастополь» по договору аренды использовал площадки «Севморпорта», но позже он был расторгнут в судебном порядке за неуплату арендной платы. По информации правительства, долг составил 32 миллиона рублей. Мощности, на которых располагался «Южный Севастополь», были переданы заводу «Вымпел».

«Не совсем понимаю, что именно губернатор имел в виду, так как разбирательства по арендованному нами имуществу до сих пор идут в судах. Но не можем оставить без внимания такие клеветнические высказывания из уст высшего должностного лица региона, где наши акционеры работают давно и успешно, пополняя бюджет и обеспечивая работой и заработком десятки людей. Губернатор не только осознанно подрывает нашу репутацию, не имея на то никаких оснований, но и фактически обвиняет нас в уголовном преступлении. Поэтому сейчас готовимся к подаче иска в суд», – цитирует «Новый Севастополь» гендиректора завода Патимат Алиеву.

По ее мнению, пребывание Овсянникова в Севастополе «как минимум должно закончиться отстранением от должности с последующей отставкой, как максимум – отправкой в места не столь отдаленные»: «Ведь в России перед законом равны все, а губернатору есть за что краснеть и держать ответ перед президентом РФ и севастопольцами», – сказала гендиректор завода.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.08.18

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