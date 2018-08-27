Незаконную свалку в Крыму оценили в 27 миллионов рублей

В Крыму незаконно вывозили и складировали отходы на землях сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ущерб нанесенный государству в МВД оценили в более чем 27 миллионов рублей.

Площадь испорченного участка земель, входящих в федеральную собственность, – более 8 тысяч 500 квадратных метров. По информации крымского главка МВД, отходы 3-4 класса опасности свозили на территорию одного из сельских поселений Симферопольского района на протяжении 2017 года.

«Кроме того, в ходе дальнейшей проверки установлен факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности без соответствующий лицензии. В результате, предприятие, заключившее долгосрочный контракт, предусматривающий переработку опасных отходов, получило незаконный доход в размере свыше 150 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отношении руководителей фирмы возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Порча земли».

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 27.08.18

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