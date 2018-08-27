В Крыму подняли боеприпасы и части погибшего парусника

У мыса Тарханкут завершается экспедиция тульских исследователей. Подводные археологи изучают парусный линкорабль «Святой Александр», затонувший в 1786 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парусник был заложен на Херсонской верфи 28 июня 1781 года и спущен на воду 11 апреля 1786 года. Через 2 месяца судно вывели в Днепровский лиман. В первый рейс линкор должен был отправиться в Севастополь: 22 сентября он вышел в открытое море.

На следующий день погода начала портиться, в 4 часа утра корабль шел в юго-восточном направлении, стараясь держать курс на Тарханкут. Волнение моря усиливалось, темнота и облачность сокращали видимость до минимума.

В начале 5-го часа с левого борта была замечена «высокость, похожая на землю», но выяснить из-за темноты и дальности расстояния, берег это или облака, не смогли. При этом лот, который бросали с правого борта, чтобы выяснить глубину, запутался и вышел из строя. События разворачивались стремительно.

Капитан узнав, что глубина под килем неизвестна, а новый лот только готовится, приказал немедленно лечь в дрейф, чтобы измерить глубину моря и получше рассмотреть «помянутую видимость». Эта ошибка стала роковой.

Скорость корабля перед столкновением с рифом, согласно данным шканечного журнала, составляла 5 узлов – около 150 метров в минуту. От момента, когда была замечена «высокость» и до отдания команды лечь в дрейф прошло, как минимум, 3-4 минуты, за которые корабль мог пройти около полукилометра.

Корабль ударило о камень. Предпринятые маневры не увенчались успехом из-за большого волнения на море, якоря судно не держали, корпус засел в каменистой расщелине и его стало бить килем о камни, вышибло руль и начало выбивать из-под днища доски обшивки.

Для спасения корабля экипаж стал сбрасывать за борт чугунный балласт, муку и пушки.

Утром 24 сентября ветер усилился, корпус корабля стало бить еще сильнее о камни. Днище проломило, к полудню трюм фактически полностью наполнился водой.

Воспользовавшись тем, что ветер немного стих, команда эвакуировалась на берег.

А утром 25 сентября при сильном северо-западном ветре корабль разломило надвое, а затем обломки разнесло по все бухте.

Останки корабля были обнаружены в 2005 году. А в ходе завершающейся экспедиции исследователи из Тулы подняли небольшую мортиру, ядра и другие боеприпасы, книппели, свинцовый лот, различные элементы оснастки судна. Все это будет передано в севастопольский музей «Михайловская батарея».

Завершить экспедицию планируется 28 августа.

Севастополь, Артем Рокотов

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