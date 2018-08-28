Лавров: Процесс интеграции Крыма в РФ завершен

Процесс интеграции Крыма в политическое, правовое и социально-экономическое пространство России полностью завершен. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава российского МИД дал эксклюзивное интервью словацкой газете «Правда». На вопрос о возможности возвращения полуострова Украине «с целью урегулирования возникших разногласий», Лавров ответил, что тема окончательно закрыта.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. В настоящее время полностью завершен процесс интеграции полуострова в российское политическое, правовое, социально-экономическое пространство. В рамках плана предусмотрено строительство ключевых объектов региональной инфраструктуры. На жителей полуострова распространяются все принципы социального обеспечения и поддержки, предусмотренные российским законодательством. На территории Крыма царит атмосфера национального согласия, в частности, за счет того, что в них учитываются интересы всех национальностей», – отметил Лавров.

И подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России происходило строго в соответствии с международным правом.

«Жители полуострова использовали свое право на самоопределение, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, после того, как в Киеве был совершен переворот и со стороны украинских ультранационалистов начали звучать открытые угрозы в адрес русскоязычного населения Крыма. Волеизъявление народа полуострова, продемонстрированное в ходе референдуму, уберегло его от братоубийственной войны, которую киевские правители развязали против собственных граждан на юго-востоке Украины.

Представители зарубежных общественно-политических, деловых кругов и другие европейцы, приезжающие в Крым, могут собственными глазами убедить вас в том, что крымчане не разочаровались в том, что в марте 2014 года соединили свою судьбу с Россией».

Лавров пригласил жителей Словакии приехать в Крым и самим увидеть, как сегодня живет полуостров и чем реальная ситуация отличается «от тех описаний, которые мы иногда читаем в европейской прессе».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.08.18

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