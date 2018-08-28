Экс-министр «Незалежной»: Украина потеряет Черное море

Односторонний разрыв договора с Россией по совместному использованию Азовского моря ухудшит позиции Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший министр экономики «Незалежной» Виктор Суслов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-глава ведомства уверен, что документ, определяющий статус Азовского моря как внутреннего, действует в интересах Украины. И его аннулирование приведет к серьезным экономическим последствиям для страны.

«Договор отменять нельзя. Об этом, кстати, сегодня, по-моему, уже и наш МИД начал заявлять. Потому что надо же понимать: если отменить этот статус и перейти к использованию международных конвенций, то там есть такое понятие как «территориальные воды» – 12 миль. Тогда Керченский пролив полностью окажется территориальными водами России, и уж тогда Украина будет точно отсечена от выхода из Азовского моря в Черное», – сказал Суслов.

Напомним, после захвата российского сейнера «Норд» в Азовском море, российские пограничники начали проводить тщательные осмотры всех судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив. Усиление мер безопасности принесло убытки судовладельцам, которые стали сотрудничать с другими морскими портами. Чтобы повлиять на Россию и отменить осмотры судов, на Украине предлагают обратиться за помощью к другим странам, что не предусматривает действующий договор между РФ и «Незалежной» 2003 года.

Ряд украинских экспертов предполагают, что денонсацию договора на международной арене могут воспринять как непризнание Украины своих границ и отказ от территорий, на которые она претендует. Тем не менее, проект аннулирования документа был зарегистрирован в Верховной раде.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.08.18

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