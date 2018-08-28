Уникальную бухту в Крыму могут раскопать

На побережье Тихой бухты (Коктебель) в Крыму обнаружено древнее поселение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находку сделали жители региона, о чем сообщили представителям Русского географического общества.

По предположительным оценкам специалистов, поселение относится к средневековью. Секретарь отделения Русского географического общества в Крыму, президент российского Союза спелеологов Геннадий Самохин описал поселение как «очень большое, с мощными фундаментами (больше метра) стен». На месте находки предлагают провести раскопки.

«Это была бы изюминка для Коктебеля – свой археологический памятник», – цитирует «РИА Новости» Самохина.

Тем временем, специалисты обнаружили примечательную находку и в Керчи. При раскопках в античном городе Мирмекий археологи нашли мужскую статую – без конечностей и головы. Руководитель экспедиции Александр Бутягин охарактеризовал античную статую как «находку сезона»: «Первая большая статуя в истории раскопок Мирмекия», – сообщил на своей странице в соцсетях начальник экспедиции.

Археологический комплекс «Древний город Мирмекий» по распоряжению правительства РФ в 2015 году был включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Коктебель, Леонид Маковецкий

Коктебель. Другие новости 28.08.18

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