Президент Украины угрожал журналисту, задавшему неудобные вопросы

Президент Украины Петр Порошенко угрожал журналисту, задавшему неудобные вопросы. Инцидент произошел в Николаеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский журналист Иван Казора пытался взять комментарий у Петра Порошенко по поводу его предвыборных обещаний: президент обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать с государственного бюджета 10-15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, а также решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город Николаев.

«Не успел я задать вопрос, когда мы увидим выполнения этих обещаний, Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу», – написал Казора в соцсетях.

Продолжить диалог не удалось: журналиста от президента оттеснила охрана и чиновники:

«К нам подошел председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко и, как верный вассал Петра Порошенко и будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича», – рассказал Казора.

«Петр Порошенко, как глава европейского государства, теперь может с гордостью показывать это видео (о попытке Казоры получить ответ на вопросы – прим. НД) своим коллегам Макрону или Меркель, как он по государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова на Украине. А Алексею Савченко обязательно нужно дать награду за успешную охрану президента от журналистов – телохранителей во время визитов в Николаев можно с собой не брать, Алексей Юрьевич сам справится», – резюмировал журналист.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.08.18

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