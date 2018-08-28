Правительство Крыма не пускает ни в лес, ни по дрова

Правительство Крыма ограничило посещение лесов полуострова. Причина – высокая пожароопасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до середины сентября леса запрещено посещать всем, кроме отдыхающих на лесных базах отдыха и тех, чья деятельность связана с лесом напрямую.

Запрещен въезд в леса транспортных средств, за исключением машин специального назначения, приостановлена заготовка древесины. Органы местного самоуправления должны выставить предупредительные аншлаги с информацией о введении ограничения. Кроме того, лесные дороги и въезды в массивы должны быть перекрыты шлагбаумами. Местная власть должна организовать сходы граждан и работников организаций, чтобы разъяснить им, как предупредить пожар и как себя вести, если опасность уже возникла. Население Крыма обещают ежедневно информировать о складывающейся пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

К патрулированию лесов будут привлечены волонтеры, сотрудники Крымского республиканского штаба народного ополчения и казачьи общества.

Минэкологии должно организовать круглосуточное дежурство. Ответственным за организацию своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров и выполнение всех перечисленных мероприятий назначен вице-премьер Юрий Гоцанюк.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.08.18

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