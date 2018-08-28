Знойный финал: в Крыму установилась аномальная жара

Последние дни календарного лета в Крыму будут жаркими: дневные температуры не опустятся ниже +30 градусов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца текущей недели столбики термометров будут уверенно подниматься до +35. Это на 7 – 8 градусов выше средних многолетних значений.
Согласно предварительному прогнозу, знойной обещает быть и первая декада сентября. При этом осадки маловероятны.
Напомним, в связи с высокой пожарной опасностью вход и въезд в крымские леса запрещен до середины сентября.
Температура воды у берегов полуострова практически везде превышает +25 градусов Цельсия. Лишь в Черноморском и в Азовском море – +24.
Симферополь, Артем Рокотов
Симферополь. Другие новости 28.08.18
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