Вместо похудения – тюрьма: жительнице Крыма грозит срок за жиросжигающий препарат

Жительнице Крыма грозит уголовное преследование за заказ препарата для похудения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в посылке, которая предназначалась крымчанке, обнаружили сильнодействующее вещество сибутрамин. Согласно постановлению правительства РФ, свободный оборот сибутрамина в стране запрещен, препараты с его содержанием для приема назначают врачи.

«При изучении содержимого посылки правоохранители выявили блистеры с надписью «MAURERS», в которых находились 360 капсул зеленого цвета. Надпись на упаковке указывала, что капсулы в блистерах – фермент для удаления жира. В рамках процессуальных действий капсулы были направлены на исследование», – сообщили в пресс-службе Крымской таможни, добавив, что эксперты подтвердили принадлежность вещества к сильнодействующим.

По информации сотрудников таможни, общая масса изъятых капсул с сибутрамином в составе составляет 162 грамма. В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», которая в том числе предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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