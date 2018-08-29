Экстренное предупреждение в Крыму продлили до конца недели

Высокая пожарная опасность сохранится в Крыму до конца недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 4 дня на полуострове ожидается аномальная жара – среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более.

Осадки в ближайшее время не ожидаются.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 29.08.18

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