Украинские пограничники уничтожают документы сограждан, едущих в Крым

Украинца оставили без документов за желание перебраться в Крым на постоянное место жительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время пересечения границы через украинский пункт пропуска «Каланчак» житель «Незалежной» рассказал о своем намерении сотрудникам Госпогранслужбы. В ответ на это украинский пограничник порвал внутренний и заграничный паспорта соотечественника, велев ему возвращаться обратно.

Но украинец решил не сдаваться и попасть в Крым даже незаконным путем, в обход пограничных пунктов. Однако на берегу Перекопского залива в районе Турецкого вала был задержан сотрудниками крымского пограничного управления, которым и рассказал о действиях их украинских коллег. За незаконное пересечение границы в отношении украинца возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде личного поручительства.

По информации крымских пограничников, житель Украины намерен получить российское гражданство. До этого он более 15 лет жил и работал в Италии, после чего вернулся в Одессу.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.08.18

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