За нелегальные объявления в Севастополе будут мучить роботами

В Севастополе используют новый для города способ борьбы с нелегальными объявлениями на опорах уличного освещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным ГБУ «Горсвет», ежедневно на городских столбах появляются сотни объявлений. . Очистка опор от незаконной рекламы, покраска и восстановление нормального внешнего вида требуют дополнительных финансовых затрат предприятия.

Чтобы повлиять на компании, которые платят деньги за расклейку нелегальных объявлений, в «Горсвете» решили составить «черный список» из номеров, указанных в подобной рекламе. По каждому из них будет дозваниваться робот и требовать очистить опоры.

«Суть инициативы заключается в том, что сначала владелец номера получает предупреждение, и, если рекламодатель отказывается снимать объявление, то его телефон ставится на регламентированный автодозвон: регулярные входящие звонки снижают эффективность деятельности абонента и предупреждают о юридических последствиях», – сообщили в «Горсвете».

Для удаления телефонного номера из списка предприятия нарушителям придется доказать, что их рекламы на столбах больше нет.

Примечательно, что предложить наказать какую-либо компанию за нелегальные объявления на опорах может любой севастополец. Для этого на официальном сайте предприятия создали специальный раздел «Автодозвон», в котором предлагается составить заявку.

Авторы инициативы не учли одного: в рекламе часто указывается номер мобильного телефона, и в этом случае номер надоедливого робота могут просто внести «черный список» – он просто не сможет дозвониться.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.08.18

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