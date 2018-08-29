В Крыму застопорилось создание грязевого кластера

В Крыму забуксовало создание грязевого кластера: наука не торопится заняться лечебными ресурсами Керченского полуострова

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее обустроенные и раскрученные грязевые курорты Крыма находятся на западном берегу, вблизи Евпатории. Однако рядом с Керчью находятся озеро Чокрак и действующие грязевые вулканы Булганак, обладающие лечебными свойствами в не меньшей мере.

Но добраться до этих месторождений лечебных грязей без личного транспорта невозможно. Инфраструктура здесь практически отсутствует, поэтому и желанный инвестор не спешит вкладывать деньги в развитие ресурсов. Недалеко от озера Чокрак есть пансионаты и гостиницы, но нет грязелечебниц. Добываемая в месторождении грязь вывозится в другие части Крыма.

В окрестностях Керчи во множестве расположены редчайшие природные объекты – грязевые вулканы. Наиболее известные среди них – Булганакские сопки близ села Бондаренково (бывший Булганак).

После вхождения Крыма в состав России богатые целебными грязями источники были включены в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма в качестве одного из пяти туристических кластеров. Но этот кластер оказался наименее упоминаемым прессой.

Тем не менее, в текущем году были выделены деньги на проведение работ, связанных с будущим освоением лечебных грязей.

Весной определился подрядчик, который построит дорогу от села Войково через село Курортное до озера Чокрак. Летом минкурортов объявило конкурс на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности Чокракского месторождения лечебных грязей в РК». Работа оценивалась в 6 млн рублей, источником которых стал бы крымский бюджет.

Предполагалось создать округ горно-санитарной охраны, регламентированный режим хозяйствования, проживания и природопользования – для обеспечения сохранения природных лечебных ресурсов и защиты их от загрязнения и преждевременного истощения.

На днях истек срок подачи заявок. Из-за того, что поступило только одно предложение, конкурс признан несостоявшимся.

Похожая история произошла и с Булганакскими грязями. Завершился конкурс на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности Булганакского месторождения сопочных лечебных грязей в Республике Крым». В нынешнем году предполагалось заплатить проектировщикам 1,8 млн руб, в будущем – еще 2,2 млн.

И этот конкурс признан несостоявшимся – подана тоже только одна заявка.

Таким образом, цивилизованное освоение лечебных грязей Керченского полуострова, как минимум, отодвигается. «Дикари» занимаются самолечением и оставляют восторженные отзывы в соцсетях.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.08.18

Не летают самолеты, не ходят поезда: Крым не может претендовать на статус всероссийской здравницы. / За нелегальные объявления в Севастополе будут мучить роботами. / Украинские пограничники уничтожают документы сограждан, едущих в Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»