Спасатели могут оказаться бессильны перед пожаром на Центральном рынке Симферополя

Одно из самых посещаемых в Симферополе мест торговли оказалось незащищенным от пожара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники МЧС выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности на Центральном рынке.

Спасатели решили проверить насколько готов рынок к связанным с возгораниями инцидентам и провели учения, о которых заранее предупредили. Несмотря на то, что подъездные пути были предусмотрительно расчищены, товары спрятаны, а козырьки киосков подняты, техника пожарных все равно смогла попасть на место событий с большими сложностями.

«В ходе учебного занятия было выявлено, что из пяти запасных выездов на Центральный рынок, пожарный автомобиль мог заехать только через два въезда, но к очагу пожара только через один – со стороны гостиницы «Колос». Таким образом, к месту возгорания ему пришлось двигаться практически через всю территорию рынка, что значительно увеличивает время прибытия пожарных к месту ЧС», – сообщили в пресс-службе крымского министерства чрезвычайных ситуаций.

Машина пожарных с трудом может проехать между торговыми рядами с закрытыми торговыми точками, а узкие коридоры в некоторых местах блокируют возможность пользоваться специализированной техникой.

Кроме того, работу пожарных на Центральном рынке могут осложнить слишком крутой пандус, предназначенный для подъезда к источникам воды, и низкое давление в гидранте – из-за изношенности сетей, для его поднятия до нормального уровня потребуется около получаса. В некоторых торговых точках нашли просроченные огнетушители.

Учитывая, что при сложившихся обстоятельствах в случае пожара на Центральном рынке МЧС вряд ли сможет оказать оперативную помощь в его устранении, в министерстве решили передать всю информацию о нарушениях в прокуратуру и правительство Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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