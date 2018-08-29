Президент не скрывает: итоги выборов на Украине будут сфальсифицированы

Выборы президента Украины будут сфальсифицированы. Об этом заявил действующий глава «Незалежной» Петр Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президентские выборы на Украине должны состоятся в марте 2019 года. На сегодняшний день шансы Порошенко остаться на второй срок невелики – его рейтинг не превышает 9%. Поэтому его команда судорожно ищет способы остаться у власти.

Сам президент на – всякий случай – уже заявил, что результаты голосования могут быть сфальсифицированы, а Россия уже сейчас вмешивается в избирательный процесс:

«Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании – fake news, подрыв стабильности, – сообщил Порошенко. – Ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, действуют в киберпространстве».

Президент «Незалежной» пообещал привлечь французских, американских и немецких специалистов к разработке механизма предотвращения фальсификаций.

Эксперты усмотрели в речах Порошенко знак того, что правящая верхушка сама намерена прибегнуть к грубым фальсификациям и под видом противодействия «проискам России» сформировать нужный для себя результат.

Это подтверждают и в Верховной раде: будут задействованы новые технологии фальсификаций: «Никаких «каруселей» на местах, все должно происходить прямо в Центризбиркоме,– цитирует «Коммерсант» свой источник в украинском парламенте. – Россия, безусловно, будет играть за лояльных ей кандидатов, но украинский админресурс будет этому противостоять».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.08.18

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