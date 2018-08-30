Крым посетила крупная делегация из Эстонии

В Крыму побывала крупная делегация из Эстонии. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав делегации вошли 30 человек – представители Пушкинского общества. В Крыму их интересуют памятники истории и культуры, а также сегодняшняя жизнь обитателей полуострова.

«Они говорят: их в Эстонии убеждали, что ехать опасно, что в Крыму такое творится, страшно, танки, угнетают тут все национальные меньшинства, – цитирует Мурадова РИА «Новости». – Но по факту они увидели совершенно иную действительность, которая отличает от той, что им рассказывали».

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 30.08.18

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