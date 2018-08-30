Украина пытается «задушить» Крымский мост

Правительство Украины вводит новые санкции против России: в «черный список» внесут 19 юридических лиц, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения, в числе прочего, вводятся в отношении компаний «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «Портгидрострой». Цель санкций – «сделать невозможным экономические отношения с Украиной, ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и США», – заявили в министерстве неподконтрольных территорий.

Проект о введении новых санкций передается на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.

В информационном центре «Крымский мост» уже заявили, что новые санкции не отразятся на строительстве.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.08.18

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