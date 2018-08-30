В Белоруссии появились глобусы с российским Крымом

В магазинах Белоруссии появились глобусы, на которых Крым изображен частью России. Это возмутило одного из местных журналистов.

«В могилёвском универмаге к началу нового учебного года продают глобусы с российским Крымом. Куда смотрит могилёвское районо и отдел идеологии? Это если Россия отожмёт Хотимск, который въелся в Россию, чтоб крАсива была на карте, то схавают? Тем более Беларусь на госуровне не приняла Крым за территорию России», – написал он в соцсетях (стилистика и орфография авторы сохранены).

Его возмущение особой поддержки не нашло: «Так написали бы пост в книгу жалоб универмага, или боязно?» – прокомментировали его пост. Другие участники обсуждения отметили, что «это обычное дело» – в других магазинах такие глобусы тоже продают.

Как уже сообщал «Новый День», Белоруссия существенно выиграла от конфликта России и Украины: страна стала перевалочной базой для санкционной продукции – российские магазины заполонили экзотические фрукты и морепродукты под белорусскими марками, а воздушное сообщение конфликтующих стран осуществляется по большей части через Минск.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 30.08.18

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