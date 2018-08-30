В первом полугодии 2018 года Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Украины. Это следует из отчета Государственной службы статистики Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий объем инвестиций составил 1,26 миллиарда долларов. На долю России приходится 436 миллионов долларов или 34,6% от общей суммы. На втором месте по вложениям Кипр (219 млн), на третьем Нидерланды (около 208 млн).

Почти 60% инвестиций были направлены в финансовую сферу, 10% – в торговлю, по 8% – в промышленность и телекоммуникации.

В середине августа бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что полное прекращение торговых связей с Россией было бы катастрофой: «Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения – это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до 3 миллиардов долларов в год – только по одной единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное», – цитирует Суслова «Дождь».

По мнению специалистов, Россия дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров и возможность закупать критически важные продукты.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.08.18

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