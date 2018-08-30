Украинский эксперт: Порошенко действует в интересах Кремля

Разрывая договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, власти Украины действуют в интересах России. Об этом в эфире одного из телеканалов «Незалежной» заявил украинский эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитик утверждает, что после денонсации договора тема принадлежности Крыма может быть закрыта для Украины. Так как перестанут действовать положения документа о границах, и, соответственно, претензии «Незалежной» будут окончательно безосновательны: жители Крыма сами определились, что хотят воссоединения с РФ на референдуме в 2014 году.

«Я понимаю, что договор не действует, но он все-таки является юридически обязывающим международным документом, согласно которому можно потом будет привлечь Россию если не к ответственности, то хотя бы требовать какие-то компенсации», – уверен Степанюк.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко объявил о начале процесса разрыва договора о дружбе с Россией. Глава страны заявил, что ожидает пакет документов от МИД «Незалежной», и анонсировал предъявление иска к России. Договор был подписан в 1997 году, о возможности его денонсации в Киеве начали говорить с 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ. По словам главы украинского МИД Павла Климкина, уведомить Москву о намерении разорвать договор планируют до 30 сентября. В ином случае, действие документа может быть автоматически продлено еще на 10 лет.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 30.08.18

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