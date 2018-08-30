Правительство Крыма решило поддержать стариков и сирот руинами фонтана

Правительство Крыма для помощи старикам и сиротам решило использовать руины фонтана

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове сохранилось несколько объектов, напоминающих о посещении его императрицей Екатериной II в 1787 году. Один из них – Екатерининский фонтан в городе Старый Крым.

К приезду царицы над фонтаном (источником, бьющим в центре города) была сооружена беседка, точнее – крытый черепицей павильон в восточном стиле.

В упадок он пришел уже через сто лет. В 1887 году историк-архивист Арсений Маркевич в своем отчете писал: «Старокрымская городская дума, не находя полезным и возможным для города сохранить остатки развалин древних каменных построек, подвергавшихся постепенному уничтожению через расхищение и воровство составляющего их материала, разрешила развалины эти продать на слом. Дума не сочла возможным отремонтировать и сохранить Екатерининский фонтан…»

В настоящее время от беседки не осталось и следа, место, где бил фонтан, забыто местными жителями, но еще можно разглядеть его руины, если на них укажет информированный экскурсовод.

Эти руины числились на балансе минархитектуры Крыма, потом объект передали Госкомитету по охране культурного наследия, но охранять там было фактически нечего, управлять нечем. Теперь нашлась организация, которая согласилась его взять: Совмин Крыма передал Екатерининский фонтан церкви.

Кабмин мотивировал свой подарок епархии не тем, что у беспризорного объекта должен появиться хозяин, не тем, что сохранились его старинные изображения и при желании фонтан можно восстановить. В распоряжении правительства сказано: «Передать в безвозмездное пользование Симферопольской и Крымской Епархии для социального обслуживания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых граждан и инвалидов в целях благоустройства территории храма объект недвижимого имущества Екатерининский фонтан».

Похоже, чиновникам известно то, чего не знает широкая публика: возможно, вода из этого фонтана обладает омолаживающими свойствами или помогает обрести семью.

Церковь приобретение пока не прокомментировала.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.08.18

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