«Аэрофлоту» придется ответить за задержку самолета в Крыму

Авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» может быть привлечена к ответственности за задержку рейса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку исполнения законодательства о лицензировании и соблюдении прав пассажиров рейса авиакомпании «Аэрофлот», следующего по маршруту «Симферополь – Москва».

В ночь на 28 августа 2018 года вылет из аэропорта Симферополя был задержан на 12 часов. Потом для пассажиров было предоставлено резервное судно.

«При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 30.08.18

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