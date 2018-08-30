Движение по новому мосту в Симферополе обещают открыть до конца сезона

В Госсовете Крыма рассказали о сроках запуска движения по мосту на Евпаторийском шоссе в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что автомобили смогут воспользоваться новым путепроводом уже в сентябре.

«Сейчас подрядчик заканчивает работы по строительству путепровода через Евпаторийское шоссе. Мост свяжет Ялтинскую объездную и дорогу на село Дубки. Развязка должна снять проблему пробок, а также позволит уменьшить время пути из Ялты до Николаевки или Качи», – написал у себя на странице депутат парламента республики Леонид Бабашов.

По его информации, подрядчик уже заканчивает работы по обустройству съездов.

Напомним, строительство транспортной развязки на Евпаторийском шоссе должно завершиться до конца года, стоимость проекта составляет 959 миллионов рублей. Работы вызвали сложности для передвижения автомобилей, в районе строительства постоянно образовываются дорожные заторы. В 2017 году из-за пробок на Евпаторийском шоссе, в министерстве курортов и туризма республики предложили туристам, желающим вовремя попасть в аэропорт Симферополя, выезжать с места отдыха имея в запасе дополнительный час.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.08.18

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