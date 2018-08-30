Собственное население Крыма сокращается

Крымстат обновил информацию в разделе «население»: сообщая о соотношении родившихся и умерших, статистика констатирует – печальная тенденция не изменилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за семь месяцев текущего года в Крыму родились 11 тыс 314 детей, это составляет 97,1% к показателям аналогичного прошлогоднего периода. Умерших тоже меньше прошлогоднего – 15 тыс 898 человек (97,7%).

Таким образом, разница, характеризующая естественная убыль, точно равна прошлогодней – 4,5 тыс человек.

В Севастополе похожая картина. Малышей родилось 2 тыс 89, умерли 2 тыс 814 горожан (это 87,4% и 94,2% к прошлому году).

Браков в Крыму тоже зарегистрировано на 613 меньше, чем в прошлом году. Разводов, правда, стало больше на 213 – это единственная цифра в таблице, которой предшествует знак плюс.

Зато «плюсами» изобилует другая статистическая таблица, которая отражает оперативные данные по миграционному движению в Крыму: республика прирастает приезжими. С начала года за их счет население увеличилось на 3 тыс 633 человека (в прошлом году за тот же период – на 3,9 тыс).

Симферополь, Ольга Картошина

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