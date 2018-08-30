Осторожнее надо быть: многодетной крымчанке не дали материнский капитал

Многодетной крымчанке пришлось добиваться выплаты материнского капитала через суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Керчи обратилась в региональное управление Пенсионного фонда, чтобы получить средства на улучшение жилищных условий, однако ей отказали. К разбирательству подключилась прокуратура, посчитав незаконными действия сотрудников Пенсионного фонда.

«Основанием для принятия такого решения послужил факт наличия у матери судимости за совершение преступления по неосторожности, что не соответствует основаниям для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Суд принял позицию надзорного ведомства и встал на сторону жительницы Керчи. Как уточнили в прокуратуре Крыма, решение о выплате материнского капитала женщине уже принято.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 30.08.18

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