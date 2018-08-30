На Украине намерены вербовать крымских студентов

На Украине готовятся к вербовке выпускников из Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Общественной палате Крыма обратились к родителям абитуриентов, пожелавшим учиться в ВУЗах «Незалежной», и рекомендовали им проявить осторожность.

Общественники уверены, что украинские чиновники даже не скрывают намерения «промыть мозги» жителям Крыма. В Общественной палате Крыма напомнили о заявлении председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, который на встрече со студентами назвал их будущими агентами влияния по «возвращению» Крыма в состав Украины.

«Киев в очередной раз нарушил всевозможные нормы морали. Просим родителей абитуриентов, поступивших в украинские ВУЗы, внимательно отнестись к тексту заявления официального должностного лица. Мониторинговая группа будет отслеживать любые попытки насильственной вербовки Украиной крымских детей. А также информировать международные инстанции о противоправных действиях киевского режима», – сообщили в Общественной палате республики.

Отметим, что по данным Владимира Казарина – ректора так называемого ТНУ (учебного заведения в Киеве, который по замыслу руководства «Незалежной», является аналогом университета работавшего в Крыму до воссоединения с РФ, и впоследствии переформатированного в КФУ – прим. «НД»), льготными программами для жителей Крыма и Донбасса для поступления в университет в этом году воспользовались 350 человек.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.08.18

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