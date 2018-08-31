В Крыму катер столкнулся с дайвером, есть погибшие

В Крыму погиб дайвер: попал по прогулочный катер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне на западном побережье.

«Прогулочный катер столкнулся с дайвером в районе села Оленевка в Черноморском районе. Спасатели обнаружили 39-летнего жителя Симферополя без признаков жизни в 30-ти метрах от берега на глубине около шести метров», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ГУ МЧС по РК.

В текущем году это первое подобное происшествие.

Напомним, село Оленевка расположенно на мысе Тарханкут и является своеобразной базой для любителей дайвинга, виндсерфинга, кайтинга.

Оленевка, Артем Рокотов

Оленевка. Другие новости 31.08.18

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