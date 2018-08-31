В Крыму представили нового главу МВД

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил в Симферополе нового главу МВД по Республике Крым Олега Торубарова.

Как уже сообщал «Новый День», 4 июня 2018 года Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности министра внутренних дел по РК Сергея Абисова. Обязанности руководителя министерства почти 3 месяца исполнял начальник полиции Павел Каранда.

По словам Колокольцева Торубаров знает, как правильно выстроить работу и нацелить личный состав на эффективное решение поставленных задач, а в Крыму необходимо усилить работу по ряду позиций. «Это касается преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе связанных с освоением бюджетных средств, финансово-кредитной системой, операциями с недвижимостью. Совместно с другими заинтересованными органами нужно активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними. Она должна проводиться на постоянной основе, носить системный и планомерный характер», – подчеркнул министр.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 31.08.18

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