К «Черным водам» в Крыму добавятся горькие

Месторождение минеральных вод Аджи-Су («горькая вода») возле села Аромат Голубинского сельского совета собираются использовать для создания нового курорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас эксплуатацию месторождения осуществляет государственное автономное учреждение «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды», которая находится рядом.

Теперь объявлено о создании округа горно-санитарной охраны с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и природопользования – курорта местного значения Аджи-Су.

Речь идет о горной местности, по которой проходит подъем на Ай-Петри со стороны Бахчисарая. В осенне-зимней сводке погоды по Крыму Голубинка обычно фигурирует как самое холодное место полуострова. В постановлении Совмина, описывающем границы будущего курорта, упоминаются Соколинское лесничество и горы Дервиза-Баир и Лук-Баир.

Площадь округа горно-санитарной охраны курорта местного значения Аджи-Су составит 1 тысячу 30 га.

Рядом с источниками (на территории первой зоны горно-санитарной охраны курорта)

разрешаются только работы, связанные с эксплуатацией природных лечебных

ресурсов: размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств

для добычи минеральных вод.

Во второй и третьей зонах тоже ввозятся ограничения хозяйственной деятельности.

Считается, что воде из источника Аджи-Су нет аналогов. Это хлоридная кальциево -натриевая вода с минерализацией 4,4 г/л, содержит йод, бром, бор, литий, железо, марганец, стронций, ванадий, мышьяк, цинк, а также азот (75-75%), метан и тяжелые углеводороды (23-24%), углекислоту (0,4%), сероводород (0,1%), аргон, ксенон, гелий, неон и другие редкие газы (что свидетельствует о большой глубине места образования смеси). Источник слаборадиоактивный, вода слаборадоновая, близкая к мацестинской.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.08.18

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