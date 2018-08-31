Хитрый житель Севастополя 13 лет жил за счет Украины и России

Житель Севастополя на протяжении 13 лет одновременно получал российскую и украинскую пенсии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ущерб, нанесенный Пенсионному фонду из-за действий пенсионера, оценили в более чем 950 тысяч рублей.
«Житель Севастополя с 2000 года оформил и получал пенсию на территории Украины, а в 2002 году обратился в Пенсионный фонд России в Ульяновской области для получения второй пенсии. О выплатах соседнего государства мужчина намеренно умолчал», – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Севастополя.
Пенсионер не стал отрицать свою вину. За мошенничество суд приговорил его к одному году лишения свободы, применив наказание условно.
Севастополь, Леонид Маковецкий
Севастополь. Другие новости 31.08.18
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