На Украине засекретили информацию о транспортном сообщении с Россией

Министерство инфраструктуры Украины засекретило планы, касающиеся железнодорожного сообщения с Россией.

Как уже сообщал «Новый День», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство в очередной раз рассматривает вариант отмены всех поездов, следующих в Москву. Остановить движение предполагается грядущей зимой. Проект угрожает похоронить «Укрзализныцию»: на украинских железных дорогах прибыльным является только московское направление: в 2017 году поезд «Киев – Москва» принес 154 миллиона гривен прибыли – около 330 миллионов в рублевом эквиваленте. Вторым из самых прибыльным стал поезд «Одесса – Москва»: благодаря ему «Незалежная» получила 98 миллионов гривен – более 210 миллионов рублей.

Поскольку в России работает более 3 млн граждан Украины, предложения министерства вызвало широкий общественный резонанс и, в основном, отрицательную реакцию.

Видимо, поэтому министерство инфраструктуры решило засекретить всю информацию по теме. По крайне мере так сказали в ведомстве журналистам, запросившим текст документа, подписанного Омеляном в середине августа. Официальный ответ на запрос гласит: указанный документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф «Для служебного пользования».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.09.18

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