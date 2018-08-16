Из транспорта украинцам оставят только медведей – откровения министра

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян грозит полностью перекрыть транспортное сообщение «Незалежной» с Россией. Речь не только о поездах, но и об автобусах.

«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», – проинформировал чиновник и загадочно промолчал на вопросы пользователей соцсети о деталях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в комментарии украинским СМИ министр намекнул, что ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.

Между тем, заявление Омеляна вызвало волну возмущения у украинцев на его странице в соцсети. Пользователи не стесняются в выражениях: «Тебе, Вова, хвосты коровам крутить надо, а не министерство возглавлять. Позорище!»

«Вы разъединяете семьи, созданные до 2013 года. В этих поездах в основном мамы с детьми ездят на лето к родным. На заработки в РФ итак не ездят. А от кого хотите загородиться – и так найдут, как пройти», – пишут жители Украины.

Россияне с сочувствием отнеслись к новости: «А от фееричности высказываний данного министра как-то фиолетово россиянам – вот как на духу. Пассажиропоток упал до низшей точки – большинство родственников ездит на автобусах от Белгорода. Скорее всего, перекроют и этот путь – что ж, пока свой народ на вилы не подымет – неиссякаема мошна умозаключений и поллюционирующих искрометных нововведений ждут вас, господа украинцы, жаль вас! Но то ли еще будет!»

«Шо, опять об очередном блокировании сообщения с Россией? Это на пятый год вялотекущей войны. Почему сейчас? А как согласуется блокирование жд перевозок с Россией с резким ростом товарооборота с Россией? Прежде всего, за счёт закупок угля. Он ведь идёт через жд. Будем возить судами? Но где логика? Придётся объявить тогда блокаду и судоперевозкам с Россией?

Значит, мы не будем покупать российский уголь, а как мы будем закрывать потребности энергетики? Может быть, мы резко увеличили добычу газа? Нет. Может быть, мы перешли на 100% топливные пакеты для АЭС от Westinghouse? Нет. Мы по прежнем половину топлива для АЭС покупаем у России. И будем покупать ещё долго. А 50% топлива для АЭС – это 25% всей электрогенерации Украины.

Какую же задачу решает Украина этим шагом? Да ничего не решает».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 16.08.18

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