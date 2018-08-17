Пешком пойдем: на Украине оценили последствия транспортной блокады РФ

Перекрытие транспортного сообщения Украины с Россией может обернуться необратимыми последствиями для «Незалежной». Об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», украинцы жестко раскритиковали министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, грозящего перекрыть транспортное сообщение с Россией.

«Я бы поставил ему диагноз «пиар-наркоман». Человек, который не в состоянии навести порядок в туалетах поездов, рассуждает о гиперлупах, каких-то инфраструктурных проектах. Все, что предлагает Омелян, – это выстрел себе в ногу», – заявил Золотарев и добавил, что на посту министра Омелян ничего не достиг, поэтому закрытие сообщения с РФ – громкий способ заявить о себе. Политолог напоминает, что у Украины уже есть горький опыт, когда от отмены авиасообщения между российскими и украинскими городами выиграла только Белоруссия: теперь украинцы вынуждены лететь в Минск и уже оттуда добираться в Москву и другие города РФ.

Политолог подчеркивает, что на заработках в РФ находятся более 3 миллионов его сограждан, которые вынуждены были покинуть Украину. «Мы убили все судостроительные заводы в Николаеве. Что, эти люди послушают господина Омеляна? Да они пешком, они ползком через границу перейдут», – рассказал Золотарев.

По его мнению, все используемые киевским режимом методы – это прямое экономическое вредительство интересам Украины. «Их волнует только, чтобы ничего не ездило и не летало в Москву, а то, что Россия построила ветку в обход Украины, другие инфраструктурные проекты в обход Украины и то, что Украина становится медвежьим углом вместо выгодного геополитического положения транзитера и многое потеряет, это их не волнует», – считает эксперт. Он настаивает: Украина сможет построить новые и восстановить старые заводы, создать рабочие места, но человеческий капитал, который теряется в результате миграции, Киев уже никогда не восстановит.

«Эти люди рассматривают власть, как инструмент зарабатывания денег. Иначе не будет, с вас живьем еще и шкуру сдирать будут», – заключил политолог.

В тот же момент украинцы, дозвонившиеся в прямой эфир телеканала, призвали власти прекратить принимать антинародные решения.

Как сообщал «Новый День», накануне в соцсети Омелян заявил, что готов полностью перекрыть транспортное сообщение с Россией, намекнув, что речь идет как о поездах, так и об автобусах.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.08.18

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