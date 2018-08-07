В Раде возмутились попыткам правительства Украины закрыть железнодорожное сообщение с Россией

Прекращение железнодорожного сообщения с Россией окончательно разрушит украинскую экономику. Об этом заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Как уже сообщал «Новый День», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство в очередной раз рассматривает вариант отмены всех поездов, следующих в Москву. Остановить движение предполагается грядущей зимой.

«Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы – украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться – почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам, окончательно рухнет», – возмутился Мосийчук.

Напомним, в России работает около 3 млн граждан Украины. Поезда «Киев – Москва» и «Одесса – Москва» единственные приносящие прибыль в системе украинских железных дорог. Доход от них в 2017 году составил превысил 250 млн гривен.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.08.18

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