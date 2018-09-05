Финансовые проблемы «Черноморнефтегаза» возложили на плечи севастопольцев

В Севастополе объяснили причину подорожания газа для населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на топливо повысили для увеличения выручки крымского ГУП «Черноморнефтегаз».

По словам советника генерального директора ПАО «Севастопольгаз» Сергея Живодуева, дополнительное финансирование «Черноморнефтегаза» нужно для развития добычи газа в Черном море.

«Была цена 3,68 рубля за кубометр, сейчас стала 3,863 рубля. Разница 18,3 копейки. «Севастопольгаз» из этого изменения цены ничего не получил. Эта цена была утверждена тарифным комитетом, чтобы повысить оптовую цену для «Черноморнефтегаза». То есть разница идет мимо нас», – приводит слова Живодуева «Новый Севастополь».

«Надо развивать эту добычу, поэтому туда направляются средства», – пояснил советник гендиректора ПАО.

Для тех абонентов, которым поставляются большие объемы газа, цена осталась без изменений – 7,895 рублей. Тех, кто потребляет больше 3,5 кубометра в год, в Севастополе насчитывается порядка 3 тысяч. Всего в городе 158 тысяч абонентов. Приказ департамента городского хозяйства правительства Севастополя вступил в силу с 1 июля.

Как сообщал «Новый День», в Крыму по разным поводам одновременно «просклоняли» несколько дочерних фирм Черноморнефтегаза. В самом ГУП делают вид, что ничего о «дочках» не знают.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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