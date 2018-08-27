В Крыму засекретили объекты культурного наследия

Государственное предприятие «Черноморнефтегаз» (ЧНГ) засекретило деятельность созданной им компании – АНО «Центр сохранения культурного наследия» (Центр). Между тем, непрофильный актив ГУПа, созданного правительством Крыма, вызывает большие вопросы у общественности.

Как уже сообщал «Новый День», директор Центра Александр Воротилов общаться с журналистами по вопросу работу вверенной ему организации отказался. Тогда «Новый День» решил обратиться с официальным запросом к учредителю и задал следующие вопросы:

С какой целью вами создавался Центр?

Какая сумма была внесена ЧНГ в уставной капитал указанного Центра?

Какие (ежемесячные, ежеквартальные и т.п.) платежи осуществляет ЧНГ на счета Центра?

Есть ли на балансе Центра объекты культурного наследия?

Осуществляется ли координация (взаимодействие) Центра с Госкомитетом по охране культурного наследия?

Есть ли в штате Центра специалисты с профильным образованием? Сколько?

Как (каким образом) «Центр» отчитывается перед ЧНГ, как учредителями, о своей деятельности?

Какие объекты культурного наследия спас (сохранил) Центр?

В «Черноморнефтегазе» на запрос ответили, но ситуацию это не прояснило. Наоборот: складывается впечатление, что сотрудники Центра выполняют какие-то секретные поручения.

Напомним, целью создания Центра в ГУПе называют предоставление услуг в сфере культуры, охраны и содержания объектов, в том числе зданий и сооружений, а также территорий, которые имеют историческое, культурное, природоохранное, экономическое и социальное значение.

Заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам «Черноморнефтегаза» Роман Гаркуша не стал уточнять, охраной каких именно объектов и какими методами занимаются в Центре.

Он также отказался рассказать о финансировании Центра, осталась засекреченной информация и об уставном фонде организации, так как и эти сведения, по утверждению Гаркуши, относятся к коммерческой тайне.

По всей видимости, большим секретом является и взаимодействие с Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики Крым – ведомством, которое специально было создано правительством Крыма для защиты памятников. На этот вопрос в ЧНГ отвечать тоже не стали.

Впрочем, в Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым рассказать о сотрудничестве с Центром тоже не смогли, подчеркнув, что у комитета есть свои подведомственные организации.

Председатель Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Сергей Ефимов во время беседы по телефону не смог назвать РИА «Новый День» ни одного объекта, охраняемого Центром, и предложил направить информационный запрос (что мы непременно сделаем – прим. НД).

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.08.18

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