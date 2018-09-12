Госкомнаследия Крыма не давал разрешения конторе «Черноморнефтегаза» на охрану исторических объектов республики

В Государственном комитете по охране культурного наследия Республики Крым открестились от сотрудничества с созданной госпредприятием «Черноморнефтегаз» компанией АНО «Центр сохранения культурного наследия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет, созданный правительством для защиты памятников в Крыму, никаким образом не взаимодействует с АНО, и работы проводимые организацией не финансирует. Об этом говорится в ответе руководителя ведомства Сергея Ефимова на информационный запрос агентства.

При этом целью создания непрофильного актива в ГУПе назвали «предоставление услуг в сфере культуры, охраны и содержания объектов, в том числе зданий и сооружений, а также территорий, которые имеют историческое, культурное, природоохранное, экономическое и социальное значение».

Подтверждают это и данные федерального ресурса ЕГРЮЛ: один из видов направлений работы АНО указан как «Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры».

Напомним, по официальной информации, АНО «Центр сохранения культурного наследия» располагается на проспекте Победы, в доме 12 – в Симферополе его знают как офис строительной компании «Консоль». Ранее в «Черноморнефтегазе» засекретили деятельность Центра, отказавшись рассказать» о финансировании и уставном фонде АНО. Несмотря на схожий вид деятельности, в госпредприятии не стали вдаваться в подробности возможного сотрудничества организации с профильным Государственным комитетом, а также уточнять, охраной каких именно объектов занимаются в АНО.

Тем временем, существование подобной организации, сотрудники которой, исходя из позиции ее учредителей, выполняют некие секретные поручения, вызывает большие вопросы у общественников, усомнившихся в целесообразности существования подобной структуры госпредприятия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.09.18

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