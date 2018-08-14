Крымский детектив: на что тратятся деньги Черноморнефтегаза

В Крыму по разным поводам одновременно «просклоняли» несколько дочерних фирм Черноморнефтегаза. В самом ГУП делают вид, что ничего о «дочках» не знают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совмин Крыма специальным распоряжением согласился на переименование ООО «Мидстрим» в ООО «Черноморнефтегаз Газификация». Причем распоряжение №882-р называется «О даче согласия на изменение наименования коммерческой организации», чем подчеркивается статус общества, не имеющий прямого отношения к деятельности крымского правительства.

Как можно выяснить из открытых источников, единственным учредителем «Мидстрима» было ГУП «Черноморнефтегаз» (ЧНГ). В январе нынешнего года эта нефтегазовая компания была зарегистрирована в феодосийской квартире и имела уставный фонд 20 млн руб. В несколько шагов уставный фонд увеличился до 600 млн руб, а юридический адрес ООО перемесился в Симферополь, на то же кольцо Советской площади, где «обитает» и сам «Черноморнефтегаз».

Никаких упоминаний в СМИ о деятельности дочерней компании за полгода не появилось. И вот последовала очередная смена имиджа.

Другой «дочкой» ЧНГ является Корпорация развития Республики Крым (КРРК). В ее уставный фонд ЧНГ внес 7 млн руб. С 2015 года корпорация тоже сменила несколько адресов и директоров. Говорят, ее бурная деятельность стала одной из причин отставки министра экономразвития Крыма Андрея Мельникова – москвич проработал на этом посту меньше года.

КРРК декларировала грандиозные планы, связанные то ли с улучшением медицинского обслуживания, то ли с освоением денег медстраха. Работа КРРК вызвала недовольство главы Крыма Сергея Аксёнова. В июле он высказался на этот счет, предложив сократить коммерческую деятельность Корпорации и рассмотреть различные варианты изменения формы ее хозяйствования.

По поручению Аксёнова Служба финансового надзора РК провела внеплановую проверку КРРК. Вот ее результаты: выяснилось, что большая часть полученных от ЧНГ средств потрачена на содержание самой корпорации. На 27 млн руб субсидии, полученной из бюджета республики Крым, было куплены медицинские передвижные комплексы. Их передали сторонней организации с целью получения дохода, однако, дохода имущество не принесло – использовалось бесплатно. Кроме этого, установлены нарушения финансовой дисциплины на сумму более 4 млн рублей. Выводы о том, что корпорацией на протяжении 2016 -2018 года должным образом не осуществлялся предусмотренный комплекс мероприятий для целевого и эффективного использования бюджетных средств Финнадзор передал прокуратуру.

Но самым загадочным в списке компаний, созданных ЧНГ, является Центр сохранения культурного наследия. Напомним, в составе правительства Крыма действует Госкомитиет по охране культурного наследия, где работают профессионалы. О существовании «параллельной» структуры там слышали, но не более того.

В ЧНГ в результате многочисленных расспросов не удалось найти человека, который бы что-то знал деятельности центра. По официальным данным, он располагается на проспекте Победы, в доме 12 – в Симферополе его знают как офис строительной компании «Консоль». Но, как утверждает охрана здания, ни соответствующей таблички, ни вообще кабинета № 8 в здании нет.

Потратив целый рабочий день, корреспондент «НД» все же раздобыл номер мобильного телефона директора Центра – Александра Воротилова (по данным из открытых источников, предыдущая его деятельность связана с Калининградом). Узнав, что СМИ интересуются, какое наследие и от кого охраняет Центр и какие именно памятники культуры числятся на его балансе, директор вспомнил, что едет за рулем и не может говорить. На следующий день он ограничился sms-кой «нахожусь на совещании», после чего вообще перестал отвечать на звонки.

Кстати, на некоторых справочных сайтах есть информация, что ЧНГ имеет три дочерних предприятия, на других упоминается только одна КРРК.

Что касается основной деятельности, то объемы добыча Черноморнефтегаза падают: в среднесрочной перспективе ожидается снижение до 1,4 млрд кубометров газа в год (в 2015 было 1,84 млрд куб м).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.08.18

Кому море дешево? В России определили самые доступные направления для отдыха в сентябре. / Особо «неохраняемая» территория: уникальную крымскую бухту превратили в свалку и автостоянку (ФОТО). / На канатной дороге в Ялте погиб рабочий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»