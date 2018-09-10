Украинского президента призвали покончить с морским пиратством и освободить заложников

В российской компании «В.Ф.Танкер», владеющей судном «Механик Погодин», обратились к президенту Украины Петру Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в компании посчитали, что вмешаться в ситуацию с незаконным удержанием в порту российского танкера должен именно глава страны. Что подтвердит готовность Украины все-таки придерживаться норм международного права при работе с иностранными компаниями.

Напомним, «Механик Погодин» уже месяц заблокирован в морском торговом порту Херсона. На Украине причиной задержания танкера называют санкции: введенные СНБО ограничения коснулись российской компании «ВЭБ-Лизинг». Однако в «В.Ф.Танкер» утверждают, что «ВЭБ-Лизинг» в 2011 году финансировала строительство, и судно не находится на их балансе. Тем не менее, для украинских властей это пока не стало весомым аргументом, чтобы отменить решение по блокировке судна.

«С целью снятия формального повода для задержания судна компания досрочно завершила все расчеты по лизинговому договору и оформила право собственности на судно на себя. Документы дважды предоставлялись в пограничную службу, капитану Херсонского морского порта и Службу безопасности Украины, однако, запрет на выход судна так и не снят. Никаких претензий к компании «В.Ф. Танкер», судну или экипажу не поступало», – сообщили в «В.Ф.Танкер», добавив, что капитан и члены экипажа остаются заложниками ситуации.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.09.18

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